KwikFit wijkt na brand in Etten-Leur uit naar vestigingen elders in de regio

videoETTEN-LEUR - Daags na de flinke brand in het magazijn van autoservicebedrijf KwikFit aan de Vosdonk in Etten-Leur, zijn medewerkers vanuit het hoofdkantoor in Harderwijk druk bezig met het verzetten van afspraken naar vestigingen elders in de regio. De mensen worden doorverwezen naar Roosendaal en Bergen op Zoom.

Ook het personeel van de werkplaats in Etten-Leur is voorlopig die kant op gestuurd. Juist in deze tijd van het jaar is het extra druk omdat veel mensen hun autobanden laten verwisselen of met de zomervakantie in het vooruitzicht een apk-keuring laten doen. ,,Klanten zoveel mogelijk op tijd helpen heeft vandaag onze hoogste prioriteit. De rest komt later wel'', zegt marketing-directeur Arjan van der Meer.

Geen stroom

Hij heeft nog geen uitsluitsel over van de omvang van de schade aan het pand op het Etten-Leurse industrieterrein. Onderzoek zal nog moeten uitwijzen of herstel mogelijk is. ,,Voorlopig kunnen we er niets. Alle stroomvoorzieningen zijn kapot en er is veel rook- en roetschade. Dat los je niet in een paar weken op. Heel vervelend allemaal, maar aan de andere kant zijn wij ook blij en opgelucht dat er geen slachtoffers zijn gevallen.''

Begrip

De directie gaat wel bekijken of een tijdelijke vestiging op een andere plek in of in de buurt van Etten-Leur haalbaar is. ,,Wij doen ons best. Gelukkige hebben de klanten begrip voor de situatie.''

Een geluk is nog dat er bij de brand van dinsdagavond een relatief beperkte voorraad autobanden in het magazijn lag. ,,Drie straten verderop, in de Kerkstraat, hebben we een distributiecentrum. Van daaruit worden dagelijks de banden die we nodig hebben, naar de werkplaats gebracht. Dat zijn zowel gloednieuwe als te verwisselen banden.''