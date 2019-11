Kwekerijen opgerold in Oosterhout, Hooge Zwaluwe en Etten-Leur: bijna 1000 planten in beslag genomen

Dat meldt de politie woensdagmiddag. In een pand aan de Spechtstraat in Oosterhout stonden 170 planten. Er was ook sprake van fraude aan de elektriciteitsmeter. Een auto werd in beslag genomen omdat het voertuig mogelijk betrokken is bij voorgaande oogsten. Twee mannen die in de woning waren (35 en 54) zijn door de politie gehoord.