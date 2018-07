Kunstwerk de duiker naar heemkundekring Jan Uten Houte

Daar heeft de gemeente het afgehaald voordat de sloop van het bad begon. Naast het oude bad is inmiddels een fonkelnieuwe Banakker gebouwd. De sloop van het oude bad was al in gang gezet, maar ligt tijdelijk stil vanwege de aanwezigheid van vleermuizen in de nabije omgeving.

Kunstwerk

Het kunstwerk ligt nog opgeslagen op de gemeentewerf, maar verhuist binnenkort naar de heemkundekring. ,,Die bekijkt eerst of het kunstwerk nog opgeknapt moet worden", stelt een woordvoerder van de gemeente Etten-Leur. ,,Daarna zoeken ze bij de heemkundekring naar een mooie plek voor de Duiker in een wijk, park of aan een gebouw."

Cultureel erfgoed

Het is ook mogelijk dat het kunstwerk steeds tijdelijk ergens hangt en dus verplaatst van het ene naar het andere gebouw of park. ,,We hebben zelf contact gezocht met de gemeente", vertelt woordvoerder Petra de Mönnink van Jan Uten Houte. ,,We vinden het zonde als het kunstwerk in de vergetelheid zou raken. We moeten zuinig zijn op cultureel erfgoed."

Volledig scherm Etten-Leur : Mozaïek Vissen in het oude zwembad de Banakker © Archief