Kunstige Van Gogh-fiets voor 20 mille

Zonnebloemen

Fietsfabrikant Giant noemt het karretje 'een ode' aan de fameuze schilder uit Zundert. De kleur van dit kunstobject is dan ook prachtig geel en wie dichterbij kijkt, ontwaart de beroemde zonnebloemen van het schilderij uit 1888. Onderaan op het frame de aan Vincent toegeschreven tekst: 'One must work and dare if one really wants to live.'