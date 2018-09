Kunst in de separeercel: Voormalig psychiatrisch ziekenhuis in Etten-Leur open voor publiek

Open Monumentendag in Etten-Leur

Tijdens de Open Monumentendag op 8 en 9 september kan er genoten worden van alle historische en monumentale panden in Etten-Leur. De lokale sporen van de Europeaanse suikerbaron Heerma van Voss staan centraal in deze route. De volgende monumenten zijn open van 11 tot 17 uur.



1. Sint Antonius Gesticht/ Huysmuseum, Lange Brugstraat



In 1902 bouwden de zusters franciscanessen een tehuis voor bejaarden en minderbedeelden. Dit tehuis groeide uit tot sanatorium voor zenuwzieke vrouwen: De Stichting Sint Antonius. In 1967 hebben de zusters het bestuur overgedragen aan de Stichting Het Hooghuys. Op 1 juni 2013 werd het Huysmuseum geopend, dat is gewijd aan psychiatrie.



2. Het Trouwkerkje, Lange Brugstraat



Het Trouwkerkje, een rijksmonument, is sinds 1614 de kerk van de Hervormde Gemeente Leur, twee jaar nadat de gemeente was opgericht. Vanaf 1870 was Heerma van Voss tientallen jaren kerkvoogd.



3. Zeep en Glycerinefabriek De Ster, Geerkade



Bij de oprichting van de fabriek in 1913 was S.C.J. Heerma van Voss commissaris van het bedrijf. De fabriek, nu een restaurant, is een rijksmonument.



4. Molen de Lelie, Geerkade



De molen is waarschijnlijk gebouwd begin 19de eeuw. In 1937 is de molen door brand verwoest waarna Stichting Molen De Lelie in 1988 startte met de wederopbouw van de molen.



5. Woonhuis S.C.J. Heerma van Voss, Korte Brugstraat



Hier woonde Van Voss van 1868 tot 1934. Het huis is een rijksmonument.



6. Van Gogh Kerk, Markt



Het gaat om de voormalige hervormde kerk van Etten, waar de vader van Vincent van Gogh dominee was (1875-1882).



7. Paulushofje, Markt



Het Paulushofje, een rijksmonument, is gesticht in 1681. Er is een museum dat gewijd is aan Van Voss.