Kunst, cultuur en Open Monumentendag in Moerdijk en Etten-Leur

Ook wordt bijzondere aandacht besteed aan het bespelen van het carillon, dat onlangs is toegevoegd aan de lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Zowel Michel Gottmer als Jan-Sjoerd van der Vaart zullen tijdens deze dagen de beiaard bespelen en in de Van Gogh Kerk en ook de Jacobus Zeeman orgels in de Van Gogh Kerk, de Lambertuskerk en in het Trouwkerkje.



In Moerdijk exposeren verschillende kunstenaars zoveel mogelijk buiten in verband met de coronamaatregelen. Het evenement onder de vlag van Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) ging vorig jaar vanwege de coronacrisis niet in volle omvang door. Theater de Schuur in Zevenbergen, Fort Sabina in Heijningen, Fort de Hel in Willemstad en De Stad Klundert in Klundert. Kunstenaars laten onder andere hun schilderijen, foto’s, keramieken kunstwerken en glaskunst zien.