Kunst bekijken op de plekken waar het gemaakt is, bij de Open Atelier Route Etten-Leur

De route wordt nu voor de zesde keer op deze manier georganiseerd. ,,Vorig jaar stonden we ook al in de startblokken, maar toen kon het door corona niet doorgaan. Dit is echt een initiatief voor en door ons, los van subsidies of donaties. Wij mikken echt op kwaliteit en vernieuwing, willen van elkaar leren. Maar heel belangrijk vinden wij ook het persoonlijk contact met de bezoekers en met elkaar’’, zegt voorzitter Piet van Aaken.



Zelf exposeert hij foto’s tijdens de route: ,,Macrofotografie, met vervreemdende effecten, waar ook een boodschap in zit. Zo fotografeerde ik het oorlogskerkhof in Margraten om 10 uur ’s ochtends, bij de optrekkende mist. Die symmetrie en oneindigheid symboliseert de nutteloosheid van wat daar gebeurd is. Daar houd ik van.’’