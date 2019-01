KSE viert 50 jaar met acts, interviews en speeches

ETTEN-LEUR - Drie (oud-)rectoren, een goochelaar, voorstellingen van leerlingen. Het KSE haalde maandag alles uit de kast om het vijftig jarig bestaan van de school te vieren. De middag stond in het teken van KSE Draait Door, een talkshow in de geest van De Wereld Draait Door.

Een tafel met zes stoelen, twee presentatoren, meerdere gasten. De sfeer van het BNNVARA-programma was helemaal compleet in de zaal van KSE. De eerste gasten die mochten zitten waren de drie rectoren die de scholengemeenschap gekend heeft. Van 1968 tot 1993 Tiny van den Dungen, daarna tot 2009 Adrie Rombouts en huidig rector Peter van Heusden. Eerst mocht Van den Dungen vertellen over hoe in het begin alles en niets op rolletjes ging. Over het leshuizensysteem, ‘dat je niet bleef zitten maar bijvoorbeeld van 3 havo naar 4 mavo ging.’ “En als je mavo 4 haalde, kon je alsnog door naar havo 5. Zo werden de leerlingen als groep hechter en werden ze niet overrompeld door de oudere studenten.”

Het voordeel daarvan is de sociale en emotionele zekerheid die het de leerlingen geeft, zei Rombouts. “Je bleef immers als groep bij elkaar in een leshuis, per leerjaar ging je naar een ander gebouw. Dat was wel een nadeel voor de leraren, die soms van het ene leshuis naar het ander moesten lopen.” ‘Maar zo blijven we wel fit!’, schreeuwt een aanwezige leraar uit het publiek.

Goochelaar

Na de gesprekken volgen acts en filmpjes van leerlingen, zowel huidig als voormalig. Zo komt op een gegeven moment goochelaar Wessel Kort het podium op. Hij wisselt zijn trucs af met humor, om zo geluiden van gelach en verbazing uit het publiek te krijgen. Hij weet het publiek ook lekker mee te krijgen, zo laat hij het publiek aan het eind als laatste act opstaan om ‘snel en herhalend hun handen uit te strekken en tegen elkaar te slaan’, die hij de staande-ovatie-act noemt. Later komt ook Paul Rosenmöller, voorzitter van de VO-raad, die een tien minuten lange toespraak houdt over het heden en de toekomst van het onderwijs.