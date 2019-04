KSE speelt Fame: 'I'm gonna live forever!’

ETTEN-LEUR - Ze weten hoe het voelt, de KSE-leerlingen die op de planken staan bij de musical Fame. Want stuk voor stuk moesten ze auditie doen voor hun rol. Net als die leerlingen van de beroemde New York's High School for the Performing Arts, die allemaal beroemd willen worden.

,,Het was weer eens tijd voor een klassieker'', vindt regisseur en theaterdocent Ron Schijfs. En daarom werd het _ na Disney-musicals als Shrek en Madagascar _ Fame, het verhaal over jonge en ambitieuze mensen die het willen maken als danser, muzikant of acteur. De belangstelling om mee te doen was ook dit jaar groot, vertelt Schijfs. Meer dan honderd leerlingen deden auditie, 27 staan er vrijdagavond op de planken en nog eens tien spelen er in het orkest.

Alle liedjes

Bijna alle ouders in de zaal kennen of de film uit 1980 of de tv-serie uit de jaren daarna. 'Fame, I'm gonna live forever', iedereen kan het meezingen. Maar de kinderen? Die waren er in 1980 nog lang niet. ,,Toch kennen ze allemaal de liedjes'', heeft regisseur Schijfs gemerkt.

Vrijdagavond is de première voor school, zaterdag zijn er nog twee voorstellingen. Het verhaal ontvouwt zich in een razend tempo. Natuurlijk komen al die bekende, swingende liedjes voorbij, een pittige klus voor het orkest. Liefde, vriendschap, jaloezie, onzekerheid en ambities: het zit er allemaal in. En de zaal vol trotse ouders geniet van de leerlingen die daar zo zelfverzekerd op het toneel staan. De bekroning op een lange periode van oefenen, oefenen en nog eens oefenen, net als op die beroemde school in New York. En al dat harde werk verbroedert, net als in Fame, weet Schijfs. ,,Zo mooi om te zien: derde klassers worden dikke vrienden met vierde en vijfde klassers. Iedere dinsdag tot zes uur oefenen en desnoods in de vakantie? Geen probleem. Ze gingen fluitend naar school. Het zijn zulke schatjes!''