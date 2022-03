KSE-lezing: hoe onvoorspelbaar is Poetins regime?

Voedselban­ken Et­ten-Leur en Moerdijk zetten zich schrap: ‘Het leven is zóveel duurder geworden’

ZEVENBERGEN / ETTEN-LEUR - De voedselbanken maken zich op voor drukke tijden. In Etten-Leur is het aantal pakketten dat wekelijks wordt verstrekt fors toegenomen en in Moerdijk wordt dat ook verwacht. Aanleiding? De inflatie en stijgende olie- en gasprijzen.

22 maart