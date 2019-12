KSE-leerlingen 27 uur op water en... thee, voor Serious Request

De actie is een initiatief van Interact KSE, vertelt havo 4-leerlinge Puck van Ginneken (15). ,,Interact is een initiatief van de Rotary. Een groep leerlingen zet zich binnen Interact in voor goede doelen.”



De 30 deelnemers blijven tijdens hun Serious Request-actie in een glazen uitbouw in de kantine, een soort glazen huis dus. Wat ze gaan doen, zonder beeldschermen? ,,Spelletjes, muziek maken, en er wordt een quiz voor ons bedacht.”