KSE bestaat 50 jaar in Etten-Leur: Operatie Droomvlucht

Het is half 8 in de ochtend. "Schiet eens op, slome", klinkt het op straat. "We zijn al laat. Om half 9 vertrekt de bus." Of ze elke dag zo vroeg naar school gaan? "Nee", klinkt het stoer. "Maar vandaag gaan we naar de Efteling. En wij willen achteraan in de bus zitten en als eerste bij de Droomvlucht of de Python." Jolanda Schoenmakers, een van de afdelingsleiders van de brugklas, staat de jongelui al op te wachten. "Iedereen gaat zometeen naar het eigen klaslokaal. Daar krijgen ze de allerlaatste instructies. Best spannend voor de 500 brugklassers. Maar ook voor ons. Het is een hele operatie: 2.750 kinderen en volwassenen en 47 bussen."

Presentielijst

Klas H1m meldt zich. De presentielijst wordt doorgenomen. Iedereen aanwezig. "Jullie gaan straks allemaal in bus D zitten. Wie verkeerd zit, wordt teruggestuurd naar de klas. Dan heb ik nog wel wat wiskundesommetjes liggen", klinkt Schoenmakers streng. Niemand die zich dit uitje door de neus boren.

De meute zet zich in beweging richting Brabantpark. Tientallen verkeersregelaars leiden alles in goede banen. De Stijn Steuvelslaan is afgesloten voor alle overige verkeer. Leon Geers, conrector bedrijfsvoering, coördineert de boel. Da's geen sinecure. "Iedereen moet maar 1 ding doen en dat is een hele dag veel plezier hebben."