Kruidige geuren van Indonesische lekkernijen op Pasar Palam: ‘Alles is lekker’

Er werd gedanst op de livemuziek en bij de kraampjes met Indonesische hapjes, van spekkoek tot pasteitjes, was het dringen geblazen. Families aten, dronken, kletsten en kochten kleurrijke kleding en talloze soorten zelfgemaakte sambal.

De Pasar Malam is een echt familiefeest, vertelt organisator Lucciano Mantouw. ,,Ik organiseer het nu voor de twaalfde keer, nam het ooit over van mijn ouders. Het is altijd hetzelfde gebleven. Het is goed zoals het is. Het hoeft niet groot te zijn, als het maar gezellig is. Onze succesformule werkt gewoon. We hebben veel vaste klanten. Mensen weten dat de Pasar Malam in Etten-Leur tijdens het eerste weekend van augustus plaatsvindt. Vandaag is het druk, maar vanavond wordt het waarschijnlijk nog drukker. We zijn tot elf uur ‘s avonds open en veel mensen komen hier ‘s avonds eten. Vorig jaar hadden we rond de 2000 bezoekers, dat halen we dit jaar weer.”

Friet met mayo

Hawa Marasawi en haar familie komen ieder jaar naar Etten-Leur vanuit Waalwijk. ,,Ik denk dat dit onze vijfde keer is. Je ontmoet hier veel oude bekenden, en Indonesisch eten is natuurlijk heerlijk. Al ben ik ook gek op een frietje met mayo, hoor. Wat hier het lekkerste is? Alles is lekker. Ik kan niet zeggen dat ik hier iets gegeten heb dat niet heerlijk was”, vertelt ze. ,,In Rotterdam ben ik ook wel eens geweest, dat is veel groter. Maar dit is knus en bekend. En het is leuk zo in het park tussen de bomen.”