Kringloper houdt kerstmarkt op dag van intocht: ‘Sinterklaas en Kerstmis kunnen heel goed samen’

ETTEN-LEUR - Het was vrijdag een topdrukte bij De Kringloper aan de Kroonstraat in Etten-Leur. Met man en macht werd er gewerkt aan de inrichting van de speciale kerstmarkt die daar zaterdag gehouden worden.

En dat is uitgerekend op de dag van de landelijke intocht van Sinterklaas. Teamleider Ellen van Lierop van De Kringloper zegt dat de jaarlijkse kerstmarkt daar weinig last van heeft.

,,Sinterklaas en kerstmis kunnen heel goed samen. We hebben ook een speelgoedmarkt die gericht is op Sinterklaas en die loopt heel goed. En op 1 december ontvangt de Kringloper Sinterklaas met zijn pieten. Ik hoor mensen hier eigenlijk ook nooit over of ze Sinterklaas of Kerstmis vieren. Ik heb het idee dat het hier helemaal niet zo leeft.”

Moois

Voor de inrichting van de kerstmarkt was De Kringloper gisteren gesloten. Uitzonderlijk want de winkel is alle andere gangbare winkeldagen eigenlijk altijd open. ,,Met uitzondering van de dag voor de kerstmarkt dus. Dan maken we er met zijn alles iets heel moois van.”

Bij de aankleding van de winkel hebben de medewerkers gisteren gewerkt aan de hand van thema's. Zo is er een deel dat gedecoreerd is aan de hand van de bekende reeks de Kronieken van Narnia en is een ander deel ingericht in de geest van Charles Dickens. Eerder had De Kringloper ook al een bomen- en ballenmarkt, waar de toeloop volgens Van Lierop enorm was.

Ballen

Ook voor de kerstmarkt verwacht zij veel mensen. En die komen volgens haar niet zo zeer om cadeautjes te halen. ,,Daarvoor gaan ze denk ik meestal naar andere winkels. Hier komen vooral voor decoratiemateriaal. Een mooie boom, spulletjes waarmee ze sfeer in huis halen en een andere kleur ballen. Maar ook kunnen ze hier terecht voor bijvoorbeeld speciale kerstmeubelen.”