Kranten op leestafel in 't Witte Paard in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - De koffie en thee staan klaar bij de leestafel in restaurant 't Witte Paard. Maar er is niets te lezen, behalve dan de krant van de eigenaar. Evenals vorig jaar staat die leestafel daar tijdelijk op verzoek van Nieuwe Nobelaer, omdat die bibliotheek wegens vakantie twee weken gesloten is.

,,Toen werden er dagelijks kranten en tijdschriften gebracht en elke dag kwamen er tien tot twintig mensen om daarin te lezen. Dat was gezellig'', vertelt Sheila Fikke van het restaurant. Ze betreurt het dat er nu mensen voor niks komen. ,,De Nieuwe Nobelaer is gesloten en we kunnen niemand daarvan bereiken. Als er geen oplossing komt wil ik zelf ergens kranten en tijdschriften gaan halen'', zegt Sheila vastberaden.

Uiteindelijk lukt het toch om telefonisch Hilda Vliegenthart, directeur van Nieuwe Nobelaer, te bereiken. ,,Om financiële redenen sluiten we, sinds vorig jaar, in de zomer een paar weken. We zijn blij dat we dankzij 't Witte Paard, waarmee we een goede band hebben, onze trouwe bezoekers in die periode toch nog leesservice kunnen bieden.

De eerste keer was dat een succes en voor dit jaar hadden we opnieuw een afspraak gemaakt. Kennelijk is er bij ons intern in de communicatie iets misgegaan'', verklaart ze. En vanuit Frankrijk, waar ze op vakantie is, onderneemt ze onmiddellijk actie.