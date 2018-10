De regio West-Brabant kampt met een groot probleem met overnachtende chauffeurs en fout geparkeerde vrachtwagens. Dat heeft te maken met veranderde regelgeving (wegenverkeerswet en rijtijdenwet) en de strenge controles die worden gehouden in omringende landen (België en Duitsland).

"Chauffeurs mogen, als ze er zes werkdagen op hebben zitten, de zevende dag niet overnachten in hun vrachtwagen", zegt wethouder Kees van Aert. "Omdat de buurlanden strikt handhaven, gaan de chauffeurs de grens over." Van Aert neemt deel aan het overleg van gemeenten die samen willen onderzoeken waar beveiligde parkeerterreinen met voorzieningen (overnachting, sanitair) moeten komen.

Vosdonk

In Etten-Leur speelt het probleem met name op bedrijventerrein Vosdonk. Als de terreintjes die nu beschikbaar zijn vol zijn, wijken de chauffeurs uit. Trucks die onverlicht ergens langs de weg staan, leveren een gevaar op.

De gemeente wil dit aanpakken en heeft daarvoor een intentieovereenkomst gesloten met andere gemeenten in West-Brabant. Door samen te werken hopen ze ook te voorkomen dat het probleem zich verplaatst van de ene naar de andere gemeente. Ook Transport en Logistiek Nederland is bij de aanpak betrokken.

De aanpak van overlast geldt voor het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet en de bedrijventerreinen. "We werken aan maatwerkoplossingen", zegt de gemeente, maar die zijn niet in een dag of maand gerealiseerd. "Op dit moment zijn geen concrete maatregelen in beeld", zegt de gemeente over de regionale aanpak. "Ook is er nog geen planning om te komen tot concrete maatregelen. We zijn nog maar net gestart."

Dat betekent dat er ook voor komend jaar nog geen geld op de begroting wordt gereserveerd voor die aanpak, laat het college van burgemeester en wethouders weten aan het CDA. Deze fractie had schriftelijke vragen gesteld over het onderwerp. Wel pakt Etten-Leur alvast 'kleinschalige overlast' aan. Ook zijn B en W regelmatig in overleg met bedrijven over de overlast.

Toezeggingen