Korenmolen De Lelie toe aan laatste stap in jarenlang restauratieproces

Weekwinnaar Zomerfoto 2022 Paarden dansen van plezier

Deze IJslandse paarden in natuurgebied Kraaijenberg in Bergen op Zoom hebben er duidelijk plezier in. Het is een prachtig gezicht en de vrolijkheid spat van de foto af. Daarom een terechte weekwinnaar. Van harte gefeliciteerd Peter Spieringhs!

16 juli