Koppermaandagprent Etten-Leur dit jaar tóch uitgereikt

ETTEN-LEUR - ,,Elk jaar weer een verrassing wat er weer voor moois is gedrukt.” Aldus burgemeester Miranda de Vries van Etten-Leur, die maandag, later dan gebruikelijk, de Koppermaandagprent 2021 in ontvangst nam.

Koppermaandag of Koppertjesmaandag (kop staat voor het woord beker) is de eerste maandag na Driekoningen (6 januari). Op die dag hielden de gilden traditioneel een feestdag. De gildebrieven werden voorgelezen en de privileges die de leden van het gilde genoten, werden opgesomd.

Vervolgens trokken de gildelieden de stad in om geld in te zamelen dat vervolgens werd verbrast. Zo sloten zij de donkere periode rond de kortste dag af. Tegenwoordig wordt de term alleen nog gehanteerd in de grafische industrie voor een jaarlijkse ‘proeve van vakmanschap’. Drukkers en uitgevers sturen vaak een Koppermaandagprent om het nieuwe jaar in te luiden.

Nieuwe werkplaats

Corona maakte dat de prent dit jaar later werd uitgereikt dan gebruikelijk. De Vries opende direct daarna de nieuwe grafische werkplaats van het Nederlands Drukkerij Museum in Etten-Leur.

De prent werd dit jaar gemaakt door Joost Klinkenberg uit Haarlem. ,,Hij plaatste een advertentie waarin hij vroeg of iemand nog een klein drukpersje had, waarmee hij thuis creatief aan de gang kon. Zo kwamen we met hem in contact en besloten we hem dit jaar te vragen een ontwerp te maken", zegt Cees Jochems, secretaris van het Drukkerij Museum.

Kakofonie

In het ontwerp, een ‘frisse kakofonie van kleuren’, zijn op creatieve wijze de woorden ‘letter’, ‘zetten’, ‘drukken’, ‘boeken', ‘binden’ en ‘werkman’ verwerkt.

Burgemeester De Vries: ,,Het in ontvangst nemen van de Koppermaandagprent is een mooie, en al heel oude, traditie. Ik ben blij dat ik hem alsnog in ontvangst heb kunnen nemen, ook al was het iets later dit jaar. Daarnaast ben ik vooral trots op hoe het Nederlands Drukkerij Museum door de coronacrisis is gekomen. Ze hebben die tijd besteed aan verbouwingen, het investeren in de vrijwilligers en het opzetten van de Grafische Werkplaats Etten-Leur.”

Volledig scherm Burgemeester De Vries onthult de plaquette op de gevel van de nieuwe grafische werkplaats van het Drukkerij Museum. © Pix4Profs-Ron Magielse

Bijzonder

Nadat ze de plaquette op de gevel van de werkplaats had onthuld, zei De Vries: ,,Dit is een bijzondere plek waar iedereen die iets over drukkunst of drukwerk wil leren en ervaren, gebruik van kan maken. Het is terecht ook het thema van de Kopperprent van dit jaar.”

De Koppermaandagprent komt het komende halfjaar op de werkkamer van de burgemeester te hangen.