Koopje die Van Goghkerk! Maar is het terecht?

Grote zorgen bij Amphia over 538 Oranjedag in Breda: 'Niet ondenkbaar dat medisch acute situaties ontstaan’

16 april BREDA - Het Amphia Ziekenhuis in Breda maakt zich grote zorgen over de gevolgen die 538 Oranjedag mogelijk kan hebben. Extra patiënten kan het ziekenhuis er in deze periode niet bij hebben.