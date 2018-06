'Kookles en judo vullen lege uren'

Het multifunctioneel gebruik van brede scholen in Etten-Leur kan buiten de schooltijden nog wat omhoog. De gemeente gaat daarom de komende tijd met alle betrokken instanties meedenken over hoe die bezettingsgraad verder kan worden opgeschroefd.

Het gebruik van de gebouwen voor niet aan school gerelateerde activiteiten varieert op dit moment nogal per plek. De gymzalen zijn nergens een probleem. Die worden bijna dagelijks tot laat in de avond gehuurd door één of meerdere verenigingen die de ruimte ook vaak in de weekeinden weer nodig hebben voor wedstrijden of iets anders.

Andere ruimtes in de scholen blijven op een aantal plekken onbenut. Als het lukt ook die te verhuren, dan levert dat weer extra inkomsten op voor de Beheersstichting die verantwoordelijk is voor de exploitatie van alle brede scholen in Etten-Leur.

Knutselclub

Een van de scholen die minder wordt gebruikt voor andere activiteiten is De Vier Heemskinderen, maar directeur Jack Gobbens heeft daar wel een verklaring voor. ,,In andere scholen zijn ook wijkverenigingen gehuisvest. Bij ons niet. De wijkvereniging heeft een eigen gebouw waar redelijk veel wordt georganiseerd. Dan is het logisch dat er minder beroep wordt gedaan op onze school. De gymzaal is vol, we hebben een knutselclub en zo af en toe eens iets anders. Natuurlijk is er altijd wel iets meer uit te halen, maar daarbij vraag ik me weleens af of de inkomsten die dat dan oplevert altijd leidend moeten zijn."

Gobbens doelt daarmee op het schoolplein waar kinderen na de lessen altijd kunnen spelen. ,,Dat zijn ook activiteiten. Onze poort gaat nooit op slot. Kinderen moeten ook de ruimte hebben om buiten lekker in beweging te zijn. Je hoeft niet alles binnen de muren van het gebouw te organiseren."

Geen volle bak

De ruimtes van De Hofstee zijn na schooltijd aardig gevuld, vindt de directie van die school. Er zijn veel judolessen, er is een kookclub actief, er zijn kindermiddagen en koren repeteren er regelmatig. ,,Weliswaar nog geen volle bak, maar toch aardig gevuld."