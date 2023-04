Koningsdag in West-Brabant: volle terrassen, paardje rijden, sumo-worstelen en vroeg op de vrijmarkt

Luide slijptol verraadt dieven in Et­ten-Leur, dozen vol Dis­ney-spul­len en sieraden werden in auto geladen

ETTEN-LEUR – Twee inbrekers zijn in de nacht van zondag op maandag betrapt toen ze in Etten-Leur de ingang van een berging openmaakten met een slijptol. Een deel van de buit waren de man (46) en vrouw (21) al in hun auto aan het laden: Disney-spullen, Rituals-producten en sieraden.