Kon je buiten spelen in de oorlog? Documentairereeks geeft antwoord

ETTEN-LEUR - De Tweede Wereldoorlog voelt voor de meeste mensen ver weg, weet Manon Ostendorf van de gemeente Etten-Leur. Maar de documentairereeks ‘Samen vieren we de vrijheid’, over oorlogsverhalen uit die gemeente, brengt de geschiedenis dichtbij. ,,Ik zag ineens dat jongetje voor me, dat ooit tegen de dokterspost aan stond te schuilen tijdens een luchtaanval.”

De zesdelige serie - een gezamenlijk initiatief van de gemeente en het lokale filmproductiebedrijf CamCom Videoproductions - was het afgelopen jaar al te zien via verschillende sociale media-kanalen. Deze week zendt lokale omroep Ons West Brabant alle afleveringen nog eens uit, bij de afsluiting van de festiviteiten rond 75 jaar bevrijding van Etten-Leur.

Ostendorf trad voor deze reeks op als presentator. Zij ging samen met kinderen en jongeren uit Etten-Leur op zoek naar antwoorden op vragen over de oorlog. ,,Een soort Willem Wever-aanpak. Jongeren bedachten wat ze wilden weten, ik bracht ze in gesprek met mensen die antwoorden konden geven. Soms omdat ze de oorlog zelf hebben meegemaakt, soms omdat ze er vanuit hun beroep veel over weten.”

Die vragen van de lokale jeugd liepen stevig uiteen. Zo wilden ze weten of kinderen nog naar school gingen, tijdens de oorlog. En of je toen nog wel buiten kon spelen. Maar jongeren wilden ook weten of er mensen uit Etten-Leur naar de concentratiekampen zijn gestuurd. En als dat zo is, of zij het dan hebben overleefd?

Quote Jongeren wilden ook weten of er mensen uit Et­ten-Leur naar de concentra­tie­kam­pen zijn gestuurd. En als dat zo is, of ze het hebben overleefd

De verhalen die ze hoorde drukten een stempel op de manier waarop Ostendorf Etten-Leur zelf ziet. ,,Omdat de mensen die we bezocht hebben vertelden over gebeurtenissen op plekken die vertrouwd zijn, kwam de geschiedenis dichtbij. Zag ik ineens het jongetje voor me dat ooit tegen de dokterspost aan stond te schuilen, nadat zijn vader hem uit bed had gehaald tijdens een luchtaanval. En wist ik dat op de plek van het stadskantoor, waar ik werk, ooit een notariskantoor stond dat geraakt werd tijdens bombardementen.”

De gedroomde bioscoopvertoning op 5 mei kwam er vanwege de coronamaatregelen niet. Maar nu kan iedereen de reeks dus nog eens bekijken in zijn eigen woonkamer. Van maandag 2 november tot en met zondag 8 november zendt Ons West Brabant elke dag een aflevering uit, die de hele dag wordt herhaald. Elke aflevering heeft een ander thema, van ‘oorlogsgeweld’ tot ‘het dagelijks leven’. De reeks wordt afgesloten met een terugblik op het hele project.