Komt er ooit nog een wolf in Etten-Leur?

ETTEN-LEUR - Nee, hij gelooft niet dat de kans heel groot is dat er op korte of langere termijn na een afwezigheid van 250 jaar nog eens ergens een wolf opduikt in de omgeving van Etten-Leur. Het natuurlijk landschap in de regio leent zich daar niet voor, denkt de Etten-Leurse bioloog Maarten Bicknese. Hij is in de archieven gedoken om meer te weten te komen over de historie van wolven in en rond zijn woonplaats.

Terwijl hij zich eigenlijk wilde verdiepen in iets anders, stuitte hij een tijdje geleden al op het verleden van wolven in Etten-Leur. Het onderwerp werd dit weekeinde weer actueel toen één van de nog weinig in ons land voorkomende wolven werd doorgereden op de N343 in de buurt van het Overijsselse plaatsje Kloosterhaar. ,,Er zijn de laatste tijd wel vaker wolven gezien in ons land, maar voor zover ik weet zijn er het afgelopen jaar niet meer dan vijf of zes gesignaleerd. En voorlopig komen al die meldingen nog uit plekken boven de rivieren of uit Noord-Duitsland. Dat ze rivieren moeten oversteken is al een barrière voor wolven om af te zakken naar het zuiden van ons land of naar bijvoorbeeld de Belgische Ardennen. Voorlopig zie ik dat nog niet zo gauw gebeuren, maar je kunt zoiets natuurlijk nooit helemaal uitsluiten'', zegt de bioloog.

Hij houdt er voorlopig op dat de laatste in Etten-Leur gesignaleerde wolf op 23 juni 1758 aan zijn einde is gekomen. Een dag eerder was ene Anthony van Wijtvliet uit Hoeven met enkele anderen op jacht geweest en had twee wolven opgespoord. Een werd er al in Hoeven doodgeschoten, de andere sneuvelde in een akker op Ettens grondgebied, vlakbij het huis van Geert Pieters Cas.

Volledig scherm Maarten Bicknese van de heemkundekring. © archief

Premie

De jagers meldden aan schout en schepenen dat zij de dieren hadden gedood en streken daarmee een premie op. Die werd in die tijd uitgeloofd. In het belang van de algemene veiligheid voor mensen en vee moesten de verslindende en wrede wolven worden uitgeroeid. ,,De jagers moesten dat natuurlijk wel bewijzen door iets van het geschoten dier mee te brengen. Dat was niet altijd een frisse bedoeling'', zegt Bicknese.

De eerste meldingen over doorgeschoten wolven dateren van 1692. Op 14 februari van dat jaar werd in de bossen van de Grauwe Polder een wolf gedood door Rombout Vermunt , zijn broer Jan en ene Hendrik de Bruyn. Met de wolvenhuid trokken langs meerdere buurgemeentes om ook daar de premie op te strijken. Het doden van een wolf leverde 25 gulden op, een fors bedrag voor die tijd. Het signaleren van een wolf werd gehonoreerd met 12 gulden.

Kwartiermeesters

Omdat wolven grote schade toebrachten aan ander vee, waren wijken verplicht kwartiermeesters aan te stellen. Die moesten met hoorns of een ander geluid elke nacht van 21.00 tot 03.00 uur bij de beesten waken. Elke nacht waren achttien mannen in de polders in de weer. Wie het een nacht liet afweten, kreeg een boete van drie euro.

Meldingen

* Uit de archieven blijkt dat op 14 februari 1692 in de Grauwe Polder de eerste twee wolven zijn doodgeschoten. * 9 februari 1697 zijn er aan de Nieuwe Bremweg opnieuw twee wolven doorgeschoten. * April 1697: Aan de Klappenberg sneuvelt opnieuw een wolf. * 21 jan. 1745: Aan de rand van Etten en Sprundel wordt een wolf gedood. * 28 september 1749: Aan de Hillekens in Hoeven sneuvelt een wolf. * 23 juni 1758: Voor zover Maarten Bicknese heeft kunnen achterhalen, zijn in Hoeven en in een akker op Ettens grondgebied de laatste in de regio gesignaleerde wolven gedood.