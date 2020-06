Kokende ergernis over hitte in brede scholen Etten-Leur

De onderwijzeres zegt in een brief aan alle fractievoorzitters in Etten-Leur dat ze zich ernstige zorgen maakt over de klimaatbeheersing in basisschool (De Hofstee). Een probleem dat, zo blijkt uit correspondentie tussen gemeente en CDA, op meer scholen ( het Voortouw, de Pijler, D’n Overkant) speelt.

Onderzoek

Het is ook deze fractie die opnieuw aan de bel trekt. Het is bijna zomervakantie. ,,Wanneer komt de gemeente eindelijk eens met de resultaten van onderzoek naar het klimaat in de scholen, waar onze fractie al in januari op aandrong?”, wil de partij weten.

Onderzoek? De leerkracht van De Hofstee kan het woord niet meer horen. Met gevoel voor understatement schrijft ze dat haar school al sinds 2013 over de kwestie aan het steggelen is.

Quote Hoe moeten wij dit verantwoor­den aan onze ouders en collega’s, zéker in deze tijd van corona? Leerkracht basisschool De Hofstee in brief aan alle fractievoorzitters

,,Afgelopen week was het in een groot aantal lokalen al 26,1 graden, terwijl maar de helft van de kinderen aanwezig was én een continurooster gedraaid werd”, schrijft ze.

Vorige jaar hingen kinderen ook al spugend boven de pot. ,,Hoe moeten wij dit verantwoorden aan onze ouders en collega’s, zéker in deze tijd van corona? Onze leerlingen en het personeel zijn de dupe van het financieel gesteggel wie er verantwoordelijk is.”

Quote Wij nemen aan dat u tot die tijd geen plaats heeft voor 467 leerlingen en bijbeho­rend personeel? Docente basisschool De Hofstee in brief aan gemeente Etten-Leur