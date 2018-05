Koepel presenteert aanbod van kunst en cultuur aan leerlingen van De Leest

Invulling

Alle leerlingen van de Etten-Leurse basisscholen krijgen het boekje dat vol informatie staat over alles wat er op het gebied van kunst, cultuur, natuur, milieu te doen en te zien is, mee naar huis. Dat aanbod sluit weer perfect aan bij wat het onderwijs nodig heeft voor een goede invulling van het cultuuronderwijs. De interne coördinatoren spelen daarbij een belangrijke rol in hun eigen omgeving. ,,Dit boekje is een belangrijk hulpmiddel. Op deze manier komen kinderen automatisch vaker in aanraking met kunst en cultuur'', zegt Fauve Hendrickx.

Enthousiast

Erfgoed

Het boekje van Koepel (Kunst Onderwijs Erfgoed Plein Etten-Leur), de gemeentelijke marktplaats voor Kunst- en Cultuureducatie, geeft niet alleen volop informatie over voorstellingen op het gebied van dans, theater en muziek die kinderen op eigen gelegenheid of met hun school in de Nieuwe Nobelaer kunnen zien, maar ook over het cultureel erfgoed dat in onder meer het streekmuseum, het Van Goghhuis in Zundert of in het Nederlands Drukkerij Museum te zien is. De scholieren vinden in het boekje ook volop informatie over deelname aan allerlei cursussen waarmee ze hun kennis nog eens extra kunnen verrijken.