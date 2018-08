Knuffelen met koe 'Pikachu' op de zorgboerderij in Etten-Leur

GroenLinks Et­ten-Leur wil weten of problemen SOVAK ook 'eigen' cliënten raken

13:51 ETTEN-LEUR - GroenLinks in Etten-Leur wil weten of problemen zoals gemeld bij zorginstelling SOVAK ook spelen bij cliënten in deze gemeente. Ook vraagt de fractie of het college van plan is dat te gaan controleren.