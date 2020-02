Knoflookwietbezitter krijgt twee jaar cel

Video Ziengaovut Et­ten-Leur in ere hersteld

19 februari ETTEN-LEUR - Carnaval is een feest van tradities, maar soms hebben ook tradities een zetje nodig. Of jonge aanwas van enthousiastelingen. In Etten-Leur is dat al niet anders. De Zingavond, oftewel Ziengaovut, is daar nieuw leven ingeblazen na jarenlang een kwijnend bestaan te hebben geleid.