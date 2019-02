‘Knoflookdrugs’ in Etten-Leur blijken honderden kilo's hennep en hasj, drie verdachten nog vast

Ook de allerjong­sten worden bewust van het verkeer in Et­ten-Leur door kenmerk Groen Licht!

10:14 ETTEN-LEUR - Maken kinderen van 0 tot 4 jaar al onderdeel uit van het verkeer? Jazeker. Verkeersveiligheid raakt alle bewoners en dus ook de allerkleinsten, redeneert de gemeente en de provincie. Inmiddels kregen al 115 kindcentra in de provincie het keurmerk Groen Licht!, waarvan vijftien in Etten-Leur. Dinsdagavond kregen de Hasselbraam, de Ontdektuin en Buitenpret uit handen van wethouder Jan Paantjens - verkeerswethouder Kees van Aert was ziek- het officiële label en ook zij zijn daarmee gecertificeerd in verkeersveiligheid.