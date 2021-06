Knelpunten verkeer Etten-Leur op kaart, budget om alles op te lossen lang niet toereikend

Dat is de strekking van de laatste zin van een brief van B en W aan de gemeenteraad. Want er worden dit jaar al maatregelen genomen om het verkeer veiliger te maken. Daar was aanvankelijk 50 mille voor beschikbaar, maar de raad zag de noodzaak in dat bedrag te verdubbelen.

Quote Vanaf 2022 hebben we jaarlijks maar 50.000 euro beschik­baar. B en W van Etten-Leur

Dat is ook in de komende jaren nodig, houdt het college de raad voor. ,,Vanaf 2022 hebben we jaarlijks maar 50.000 euro beschikbaar.” En daar doe je niet veel voor, als gemeente, wanneer je een weg wilt beveiligen. Een drempel bijvoorbeeld kost al gauw tussen de 10.000 en 20.000 euro. Een plateau is al weer een stuk duurder.

Aandachtspunten kaart

De gemeente onderzocht welke punten in het verkeer om aandacht vragen. Dat zijn bijvoorbeeld locaties waar (meerdere) ongelukken gebeuren en punten waar bewoners op hebben gewezen. Dat resulteerde in een kaart met tientallen ‘aandachtspunten in het verkeer’, te zien op de website van de gemeente.

Volledig scherm In december vorig jaar kwam op de rotonde Valpoort een fietsster om het leven. De rotonde staat bij de gemeente te boek als 'gevaarlijke verkeerssituatie'. Daar worden nu LED-lampen aangebracht in het wegdek. © Hélène Schenk

Rotonde Valpoort

Vervolgens is gekeken welke toezeggingen al werden gedaan. Die komen aan de beurt. Zoals het aanbrengen van LED-lampen in het wegdek bij de fiets- en voetgangersoversteekplaats op de rotonde Valpoort – Rode Poort ter hoogte va de Nieuwe Nobelaer, de aanleg van een zebrapad op de Roosendaalseweg (t.h.v. het stadskantoor) en een wegversmalling in de Statenlaaan. Al moet Arriva daar nog mee akkoord gaan.

Geerkade

Dat kost samen een halve ton. Dan is de helft van het budget voor dit jaar op. Met de andere 50 mille worden onder meer diverse fiets- en voetgangersoversteekplaatsen aangepast en wordt een zebrapad aangelegd op de kruising van de Geerkade.