Kleurpotloden als wapen: Nicole leert kinderen creativiteit in te zetten als schild tegen onzekerheid

Annabelle belt aan en kijkt in kliko’s: ‘Mensen weten soms ook gewoon niet wat ze met hun afval moeten’

ETTEN-LEUR - Ze staat op de markt en komt bij de mensen thuis. Om, op verzoek, in hun kliko te kijken bijvoorbeeld. Want Bredase Annabelle (28) is afvalcoach in de gemeente Etten-Leur. Niet dat ze iets met lijnen heeft. Maar ze heeft alles met afval.

18 december