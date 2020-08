Kleine stijging in aantal bekende coronabesmettingen Moerdijk en Etten-Leur

ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het aantal bekende corona-besmettingen in de gemeenten Etten-Leur en Moerdijk nam de afgelopen twee weken licht toe in vergelijking met de twee weken daarvóór. Dat blijkt uit cijfers die het RIVM deze week publiceerde.

In de periode tussen 5 en 18 augustus werden bij het RIVM 12 nieuwe coronabesmettingen gemeld in Etten-Leur. In de twee weken daarvoor werden in die gemeente 10 besmettingen gemeld. In beide periodes registreerde het instituut één ziekenhuisopname vanuit de gemeente Etten-Leur (dus twee in vier weken tijd).

Moerdijk: van 4 naar 6

In Moerdijk werden tussen 22 juli en 4 augustus nog 4 nieuwe gevallen gemeld bij het RIVM; tussen 5 en 18 augustus waren dat er zes. In die gemeente werden in beide periodes géén ziekenhuisopnames gemeld.

De zwaarst getroffen gemeente in West-Brabant blijft op dit moment Bergen op Zoom. Daar telde het RIVM tussen 5 en 18 augustus 139 positieve coronatests. In diezelfde periode werd overigens maar één ziekenhuisopname vanuit Bergen op Zoom geregistreerd.

Afstand houden, handen wassen

Er wordt nog steeds veel onderzoek gedaan naar hoe het virus zich precies verspreidt. Daarover is nog altijd veel onzeker. Wat wel duidelijk is, is dat het virus zich in elk geval kan verspreiden via de grotere vochtdruppeltjes die mensen verspreiden als ze bijvoorbeeld niezen, schreeuwen of hoesten.

Afstand houden en goed handen wassen helpen daarom in ieder geval om de verspreiding van het cornavirus af te remmen.