Kleine musea in zwaar weer: ‘Het is twee keer niks dit jaar’

De Museumvereniging sloeg afgelopen week alarm. Een kwart van de 400 leden dreigt om te vallen. Het gaat voornamelijk om de kleinere instellingen die niet of nauwelijks aanspraak kunnen maken op steunmaatregelen.

Volledig scherm Vliegend Museum Seppe © Vliegend Museum Seppe

,,We hebben normaal rond de 4.000 bezoekers per jaar. Dat halen we nu in de verste verte niet", zegt bestuurslid Rian van den Berg van het Vliegend Museum Seppe, dat 30 jaar bestaat. ,,Voor volgend jaar zie ik het somber in.”

Hoe somber? Voorzitter Hans van Arkel: ,,We gaan dit jaar op 1 augustus open. Arrangementen en bedrijfsuitjes kunnen we vergeten. Als we geen bezoekers meer trekken in ons museum, moeten we dat onderdeel sluiten en houden we alleen de inkomsten uit de vliegtuigstalling over.”

Net als het dit museum kreeg ook het Drukkerij Museum in Etten-Leur overheidssteun. ,,Daarnaast hebben we 6.000 euro gekregen van de Mastboom-Brosens Stichting, dus dit jaar redden we het wel", zegt bestuurslid Cees Jochems.

,,Er is geen bal te doen hier. Dus ook geen inkomsten”, beschrijft Jochems de situatie. Scholieren mogen wel komen, maar de scholen kijken de kat uit de boom. We hebben de eerste boeking pas in december. We zijn er nog, volgend jaar, maar het moet wel weer op gang komen. ,Als het dan nog zo is, met corona, wordt het een heel ander verhaaltje. ”

Volledig scherm Dami Koevoets - op een archieffoto - in zijn museum De Holle Roffel. ,,Het is twee keer niks", zegt zijn echtgenote over de huidige bezoekersaantallen. © Marcel Otterspeer / Pix4Profs

,,Twee keer niks", zegt de echtgenote van Dami Koevoets, eigenaar De Holle Roffel in Kruisland over de bezoekersaantallen in het Ambachts- en gereedschapsmuseum. ,,We zijn open, maar daar heb je het mee gehad.”

Terwijl haar man even uithuizig is, braadt zij het vlees aan en beantwoordt ze vragen over het museum. ,,Normaal komen ze met bussen, maar alles wordt afgezegd.” Maar ze houdt de moed er duidelijk in: ,,De 30e hebben we een groep van tien uit Steenbergen. Dat staat nog steeds.”

Volledig scherm Museum Den Aanwas in Ossendrecht - hier op archief tijdens bezoek van een schoolklas - blijft dit jaar gesloten. ,,We zijn te klein om hier een routing aan te kunnen leggen." © Pix4Profs/Tonny Presser

,,Wij gaan niet open", zegt Franka Stoutjesdijk van streekmuseum Den Aanwas uit Ossendrecht. ,,Daar zijn we te klein voor. We kunnen hier moeilijk een routing aanleggen en de vrijwilligers zijn allemaal mensen in de risicoleeftijd. We doen het altijd al met een laag budget, dus we vrezen niet echt voor de toekomst nog. Maar volgend jaar hopen we toch echt weer open te kunnen.”

Voorzitter Gré Beekers bevestigt dat ook ‘zijn’ Speelgoedmuseum in Oosterhout moeilijke tijden doormaakt. ,,Ons beleidsplan voor de komende tien jaar was net goedgekeurd en we stonden in de startblokken om er een mooie tijd van te maken, toen we vanwege corona dicht moesten”, zegt hij.

Volledig scherm Gré Beekers (rechts) en coördinator Annemarie Nieuwenhuijse, in mei van dit jaar in het Speelgoedmuseum aan de Zandheuvel in Oosterhout. © Pix4Profs / Johan Wouters

,,We krijgen de komende drie tot vijf jaar met behoorlijk wat kosten te maken dus dat betekent dat we extra ons best moeten doen om sponsoren en fondsen te werven om al onze plannen te realiseren. Voordeel is dat we met vrijwilligers werken en dat we daar dus geen kosten maken, maar aan de andere kant hebben die vrijwilligers een leeftijd die maakt dat je extra voorzichtig moet zijn in verband met de gezondheidsrisico’s.”

Quote Als dit zo doorgaat, gaan we net als een hoop andere musea lastige tijden tegemoet. Gré Beekers, Voorzitter Speelgoedmuseum Oosterhout

Ook het Speelgoedmuseum, zegt Beekers, redt het dit jaar wel. En ook volgend jaar. ,,Maar als dit zo doorgaat, gaan we net als een hoop andere musea lastige tijden tegemoet.”