Kleine hapjes proeven onder de Moeierboom

ETTEN LEUR - Ruim tien stands, duizenden bezoekers en heel veel hapjes. Voor de veertiende keer neemt Lekker Etten-Leur het plein rond de Moeierboom over voor een tweedaagse culinaire belevenis. Het evenement is nog tot zaterdag 23:59, Partyband Fuso is de hekkensluiter.

Opvallend aan het evenement is de verschillende soorten sferen die er te beleven zijn. Neem de tent van restaurant NIVO. Geen snelle klaptafeltjes en -stoeltjes hier, maar houten stoelen en professioneel ogende tafels. Er hangen zelfs schilderijtjes aan de muur. Voor iets wat maar twee dagen op de Markt staat is er zeker moeite in gestoken. Een paar stands verderop staan er weer twee foodtrucks, eentje met oosterse vleespuntjes en De Dwarse Blonde Zus, een deelname van drie Etten-Leurse horecabedrijven.

De meest 'out of the box'-inzending komt van Bistro Het Lelijke Eendje, voor de gelegenheid omgedoopt tot Formule Eend. Compleet met racewielen, een pitstop-menu en een echte raceauto gaan ze helemaal mee in de autosportsfeer.

Goede opzet

Mireille Vriens, Marcello en Elles Miali zitten aan een tafeltje onder de Moeierboom. "Het is voor mij de tweede keer", zegt Vriens. "Maar de vorige keer was ik er alleen voor de band, nu ook voor het eten. Ik heb het idee dat er dit jaar meer restaurants mee doen, er is in ieder geval wel veel keuze! We hebben een plankje van Chocolat gehad, varkenshaaspuntjes van de grill, kippendijsaté..." Elles: "En nu is iemand bagels halen. Wij zijn op haar (Mireille, red.) aanraden meegegaan, het is leuk en gezellig hier met een goeie opzet." Marcello: "Vorig jaar was ik hier langsgereden, had het idee dat het toen wel iets drukker was." Vriens: "Maar de band begint nu, dus misschien wordt het nog drukker!"