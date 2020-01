Klein feestje, of een volledig Disney-thema: stelletjes doen inspiratie op bij Weddingfair in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Veel stelletjes en hun familie haalden zondagmiddag inspiratie bij de jaarlijkse Weddingfair in de Nieuwe Nobelaer. De huidige trend is om te werken vanuit thema’s en die tot in de kleinste details te personaliseren.

Er wordt steeds meer teruggegrepen op vroeger, zo blijkt. Op vintage, of op de hippies, wijst organisator Yvonne Twenhaar op oude voertuigen, buiten op de parkeerplaats. De oude stijlen zijn hip en worden doorgetrokken tot in de kleinste details van het huwelijk. Van de trouwjurken tot de fotografie. Van de taart tot de ringen. Van de dj-booth met oude platen tot de selfiemakers in geheel eigen stijl. ,,Daar zitten allemaal keuzes in. Er is veel vraag naar alles binnen dat soort thema's; bedrijven passen zich daar op aan. Je kunt het precies zo maken als je wil."

Wat dan nog wél van alle tijden is? ,,Het gevoel, het samenzijn. Het jawoord is en zal altijd de warmste herinnering zijn van deze dag; al het overige verandert en is in te vullen." Waar zo'n vijf fotografen op de Weddingfair middels diverse invalshoeken hun diensten aanbieden, is ook de receptieschilder in opkomst. Een kunstschilder die te midden van de receptie de sfeer vangt door een live portret te maken.

Disneythema

Stelletjes lopen van stand naar stand. Nicole Veraart en Mark Bosman uit Roosendaal 'staan nog op nul' bij aanvang, terwijl Nicky van Vugt en Davin de Wit uit Prinsenbeek heel hun dag al ingevuld hebben en slechts voor details nog inspiratie op willen doen. Linda en Victor uit Lage Zwaluwe weten alleen dat ze uit willen gaan van het Disneythema en spiegelen al het aanbod aan die gedachte. ,,Dat wisten we eigenlijk al binnen een uur na het aanzoek, met een feest á la Doornroosje."

Bosman en Veraart weten echt nog alleen dat ze gaan trouwen en dat dat ergens volgend jaar moet gaan plaatsvinden. ,,We willen het vooral samen vieren met de mensen van wie we houden", schetst Veraart haar droomhuwelijk. ,,We willen wel wat uitpakken. Misschien willen we het wel een heel weekend vieren met echte intimi, met aan het einde een knalfeest." Hier zoeken de twee verloofden inspiratie. ,,Locaties, trouwjurken tot en met fotografen. Je wordt er wel enorm enthousiast van, nog meer dan we al waren. Er ontstaan ineens opties en mogelijkheden."