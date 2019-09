Klassieke motoren Etten-Leur: ‘Iedereen rijdt hier rond met een grote grijns’

Lang geleden had het een vaste plek op de jaarlijkse kalender, maar daarna bleef het stil. "Volgens mij was in '73 de laatste keer", zegt hij nu. "Een jaar of vijf geleden probeerden we het weer op te zetten, maar toen was de timing niet goed. Het was in de tijd van dat ongeluk met die monstertruck, gemeenten zaten niet te springen om dit soort races. Drie jaar geleden dacht ik 'ik waag weer eens een belletje', en toen had de gemeente er wel oren naar."