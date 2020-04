Kinderen weer naar de club? Klinkt leuk, maar...

ETTEN-LEUR - Sportclubs vergaderen in allerijl, ambtenaren zoeken naar oplossingen. Want jonge kinderen mogen vanaf volgende week weer samen buiten sporten. Maar waar? En hoe? ‘Joh, dat wordt nog een probleem.’

Het klinkt leuker en makkelijker uit de mond van premier Rutte dan in de praktijk zal blijken. Daar zijn veel bestuurders van sportverenigingen in de West-Brabantse realiteit snel achter. De meesten moeten nog vergaderen, op gepaste afstand aan huis van de secretaris, maar de problemen liggen al op tafel.

Quote Vooral ouders hopen dat hun kinderen snel weer naar de club kunnen. Ze zitten al zo lang op elkaars lip Alfred Hessels, voetbalclub VVR

Op slot

,,Waar moet ik met mijn kinderen na 28 april naartoe”, kaatst Ad van Dongen van Aikidoschool Oosterhout (80 leden) terug. Hij huurt voor de verdedigingssport gemeentelijke accommodaties in die plaats, in Dongen en in Etten-Leur. Allemaal op slot. Tot minstens 19 mei.

En zolang er geen evenementen gehouden mogen worden, vreest de aikidomeester, zal dat nog maanden langer duren. ,,Die gaan ze niet schoonmaken voor die paar weken tot aan de vakantie. Op een grasveld? Dat gaat niet. Met onze sportmatten naar buiten? Gevaarlijk. Daar kunnen die kinderen zich niet concentreren, worden ze afgeleid. Of ze gaan zwetend en proestend aan elkaar hangen. Zullen papa en mama niet fijn vinden.”

'Dooie mus’

Ouders zijn blij gemaakt met een dooie mus, vreest penningmeester Alfred Hessels van de Rijsbergse voetbalvereniging VVR (700 leden). Natuurlijk willen die na al die weken ophokplicht graag dat 'onze kids weer de wei in gaan'. Er is immers contributie betaald en ze zitten thuis al zo lang op elkaars lip.

,,Maar het seizoen zit erop. Onze velden zijn net ingezaaid, zoals bij veel verenigingen. Daar mogen wij van de gemeente niet op. We zouden voor die jongsten ergens een hoek kunnen vinden, maar dan moet je daar weer spullen naartoe brengen. Heb je nog meer volwassenen nodig die elkaar niet mogen aanraken of ouders die samenscholen. Terwijl je die er juist niet bij wilt of mag hebben. Nee, dat wordt niks.”

Quote Waar moeten verenigin­gen naartoe als alle sportzalen gesloten zijn en velden in onderhoud? Ad van Dongen, aikidomeester

Wie waakt?

Is het dan een oplossing om van een buitensport tijdelijke een binnensport te maken? In de zaal met die pupillen een balletje tikken. Niet als de gymzaal nog gesloten is. Zeker niet als die misschien over enige weer gebruikt kan worden door een vaste klant als de turnvereniging. Zoals Samen Sterk (200 leden) in hetzelfde Rijsbergen, waar zojuist geciteerde Alfred Hessels óók al penningmeester is.

,,Hoe moeten wij dat plannen? Het seizoen is al voorbij. Die meiden doen nu allerlei fantastische challenges thuis en laten dat online aan elkaar zien. Wanneer geeft de gemeente de zaal weer vrij? Geen idee. Moeten wij de turntoestellen nu naar buiten slepen? Wie doet dat? Is dat verzekerd? Geen kleedlokalen? En wie waakt er over de veiligheid? Wie houdt eventuele ordeverstoorders tegen?”

Volledig scherm Vooral hockeyverenigingen kunnen veelal op kunstgras sneller iets organiseren voor de jeugd tot en met 12 jaar die samen mag spelen. Maar geen wedstrijden. © Foto Gino van Outheusden / Pix4Profs

Verantwoordelijk

West-Brabantse gemeenten hebben daar vooralsnog geen antwoord op. Die laten de keuzes en organisatie over aan de verenigingen, zoals dat al de hele coronacrisis het geval is. ,,Onze clubs houden zich keurig aan de adviezen van het RIVN en de noodverordeningen. Verenigingen kunnen zelf het beste inschatten wat het beste is, wat wel en wat niet mogelijk en verantwoord is", zegt woordvoerder Didier van Aert van de gemeente Zundert. ,,Alleen het faciliteren en het toezicht ligt bij ons.”

Quote Oudere jeugd tot en met 18 mag na 28 april de sportvel­den op, maar moet anderhalve meter uit elkaar blijven

In elke gemeente speelt zich komende week hetzelfde scenario af. Sportverenigingen overleggen óf en hóe ze tot aan de zomervakantie activiteiten willen organiseren voor de jeugd tot en met 12 jaar. Want alleen voor die categorie in verenigingsverband maakt de overheid vooralsnog uitzondering. Oudere jeugd moet op minstens anderhalve meter van elkaar blijven en dat is in met name contactsporten een utopie. Vervolgens gaan ze de clubs met ambtenaren en wethouders sportzaken aan tafel of dat verantwoord mogelijk is en waar dan.

Organisatie

Neem bijvoorbeeld tennisclub De Vijfhuizen (830 leden) in Etten-Leur. Daar wil hoofdtrainer Silvie van der Ploeg dolgraag met de jeugd de baan op. De ideeën heeft ze, met ruim twintig jaar ervaring, al een tijdje in haar hoofd.