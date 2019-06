Kinderen Streetleague Etten-Leur in actie voor ernstig ziek klasgenootje (9)

Video Chaimae Faqir is Leraar van het Jaar 2019 voortgezet onderwijs, Stephan van Ginneken Conciërge van het Jaar

9:36 BREDA - Chaimae Faqir van Tessenderlandt in Breda is woensdagavond verkozen tot Leraar van het Jaar 2019 in het voortgezet onderwijs. Stephan van Ginneken van KSE in Etten-Leur is gekozen tot Conciërge van het Jaar. Dat werd bekendgemaakt tijdens het BN DeStem Onderwijsgala op het Graaf Engelbrecht in Breda.