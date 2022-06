Kinderen snuffelen aan de bouw in Etten-Leur

Zaterdag kan heel Nederland zulke vragen zelf stellen tijdens de Dag van de Bouw. Op bijna 150 locaties in het land gaan de bouwhekken voor één dagje open. Zo kunnen mensen zelf zien in welke stappen een gebouw van bouwtekening naar realiteit gaat. Deelnemende locaties zijn te vinden op dagvandebouw.nl.

Kabels en kale muren

Hier, aan het Litouwenplein, is aannemer NBU druk bezig om het voormalige internaat om te vormen tot nieuwe woningen in het project Het Juvenaat. De buitenkant en het oude karakter van het gebouw blijven grotendeels overeind, maar de binnenkant verandert volledig. Om het bestaande gebouw heen komt ook nieuwbouw.

Het werk is al behoorlijk ver op stoom, ziet groep 8. Uitvoerder Erik Voesenek neemt ze op sleeptouw langs verschillende onderdelen van het werk: op sommige plekken kijken de leerlingen nog tegen kabels en kale muren aan, op andere plekken staat er al een keuken in een woning.

Net Lego

Zo'n uitstapje is voor de sector een mooie kans om jonge mensen warm te maken voor een toekomst in de bouw. Koen van Leijsen van Bouwschool Breda begeleidt de klas en polst of er kinderen zijn die nu al interesse hebben in een baan als timmerman, tegelzetter of metselaar. ,,Wie lijkt bouwen wel wat?” Er gaat één aarzelende hand omhoog in de klas met zo’n 15 leerlingen.