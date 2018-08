Kinderen redden honderden vissen in nood uit vijver in Etten-Leur

Nu zijn er leraren genoeg in West-Bra­bant, maar ziek worden kan niet

13:46 ROOSENDAAL - Met veel pijn en moeite zijn de West-Brabantse schoolbesturen in het basisonderwijs erin geslaagd om de vele tientallen vacatures voor het nieuwe schooljaar in te vullen. Vervelend bij-effect is wel dat de regionale poule voor invalkrachten nu al bijna leeg is.