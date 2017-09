Kinderen kokkerellen lunch voor ouderen in de wijk in Etten-Leur

ETTEN-LEUR - Het is een gezellige chaos in de keuken van wijkcentrum De Linde. Leerlingen van de combinatiegroep 5/7 van de Van Goghschool zijn aan het kokkerellen. ,,Nu huil ik al voor de tweede keer", lacht Kayra door haar tranen heen. Ze is uien aan het snijden.

Ze is niet de enige. Meer kinderen lopen met papieren zakdoekjes hun ogen te deppen. Kilo's uien gaan er doorheen. Anderen persen knoflook teentjes en dat lijkt makkelijker dan het is. Koken is niet hun dagelijks werk. Maar de leerlingen hebben er lol in. De pompoensoep staat ondertussen te pruttelen op het vuur.

Smaakmakers

De kinderen maken een lunch voor ouderen uit de wijk en voor cliënten van de Smaakmakers, de bakkerij van Amarant waar mensen met een beperking werken. De producten komen uit de Samentuin, de openbare moestuin vlakbij de school, waar leerlingen en wijkbewoners samen in tuinieren.

,,De leerlingen van groep 7 hebben daar vorig jaar onder meer sla geplant, boontjes en tomaten, wortels en radijs", vertelt leerkracht Ilona van Oers. ,,Deze week hebben ze de oogst binnengehaald en nu wordt er een lunch voorbereid." Dat idee komt van de GGD West-Brabant. ,,We willen graag de mensen in de wijk met elkaar verbinden. Jong en oud samenbrengen", vertelt Mirjam van Esveld van de GGD.

Appelflappen

,,We gaan straks tussen de grote mensen in zitten", zegt de achtjarige Jenah. ,,Vier kinderen en vier volwassenen aan een tafel." Koken doet ze thuis ook wel eens. ,,Ik bak appeltaart." Bij de lunch worden appelflappen geserveerd. Kinderen snijden appels in kleine stukjes en strooien er kaneel over. En dan lekker een beetje snoepen, want van al dat snijden lust je wel wat appel.

Pablo (8) wil ook graag wat vertellen. ,,Kom ik dan in de krant?", glundert hij. ,,We hebben eerst placemats gemaakt en menukaarten. Daarna kregen we de recepten en mochten we de ingrediënten uit de kisten halen." En nu is Pablo rode bietjes aan het snijden voor door de salade. Hij vermaakt zich prima, maar kok worden wil hij niet. ,,Nee, ik denk voetballer."

Dan druppelen de eerste gasten binnen bij De Linde. De kinderen zijn de tafels nog aan het dekken. In de keuken wordt nog druk in de soep geroerd. Maar even later laten ze het zich goed smaken.