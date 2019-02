Kinderen Hoge Neer adviseren over speeltoestellen

Vier jaar na de vondelin­gen­zaak in Breda: waar is mama?

16 februari Bijna vier jaar geleden werd in de Christiaan Huygensstraat in Breda een pasgeboren baby in een sporttas gevonden. Ondanks tal van aanwijzingen wist het rechercheteam dat zich in de zaak vastbeet, niet de ouders op te sporen. Kwam het meisje uit het buitenland, zoals deskundigen vermoeden?