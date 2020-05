Kinderen denken mee over nieuw speelplan Banakkers Etten-Leur

Banakkers is daarmee de laatste wijk in Etten-Leur met een geactualiseerd speelplan. Daarvoor was 34.000 euro beschikbaar. Met dat geld zijn onder meer toestellen vervangen en verplaatst en zijn nieuwe tegels gelegd. Voor uitbreiding van het aantal speeltoestellen was maar een heel klein bedrag beschikbaar.

Skatebaan

Het aantal speellocaties bleef gelijk, dat zijn er acht. Maar Banakkers beschikt ook over een bijzondere bovenwijkse voorziening: Skatepark Pak-line. Deze skatebaan is in 2018 helemaal vernieuwd.

Er wonen 3150 mensen in Banakkers van wie er 686 jonger zijn dan 19 jaar. Kinderen spelen het liefst in de eigen buurt en elke doelgroep heeft zijn eigen behoeften aan speeltoestellen. De gemeente actualiseert haar speelplannen om de zoveel jaar (dat van Banakkers was zeven jaar oud) omdat in een buurt waar veel oudere kinderen wonen minder behoefte is aan wipkippen, om maar een voorbeeld te noemen.

Marnixstraat

Eén van de speellocaties ligt aan de Kerkwerve. De gemeente plaatst daar alle speeltoestellen dichter bij elkaar. Dat ziet er verzorgder en overzichtelijker uit. Grindzand wordt vervangen door rubbertegels, er komt een nieuwe wip (die van het verwijderde speelplaatsje aan de Marnixstraat) en er wordt een nieuwe babycarrousel met één babyzitje geplaatst.

Quote Zonder reacties gaan wij zo snel mogelijk over tot het bestellen van de speeltoe­stel­len, zodat de kinderen ze nog deze zomer kunnen gebruiken Kees van Aert, Wethouder gemeente Etten-Leur

En zo is voor alle zeven andere locaties inzichtelijk gemaakt wat er verandert. Het speelplan is in te zien bij de gemeente of via de website van de gemeente (Etten-Leur, wonen en wijken, Banakkers).