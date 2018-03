Kinderconcert van Constantia groot succes in Etten-Leur

Het leek wel of de lente binnenkwam in de grote zaal van Nieuwe Nobelaer: het drukke gekwetter van de honderden leerlingen leek zelf wel wat op vrolijke muziek. Als achter het gordijn al stiekem een trommel klinkt en vervolgens het doek opengaat, wordt er meteen al vol enthousiasme gereageerd: juichend en springend wordt presentator Huub Hangop ontvangen.

Entertainer

De ervaren entertainer weet het publiek in een mum van tijd mee te krijgen; samen met een saxofonist blaast men hard mee om slingers en ballonnen te laten zakken, ze stampen en klappen mee om dirigente Arlette Zwaans te helpen We will rock you van Queen kracht bij te zetten.

Een voor een stelt Hangop de kinderen ook voor aan alle instrumenten: van de piccolo tot de trompet, van het slagwerk tot het eufonium. De orkestleden laten allemaal een eigen melodie horen die langzaamaan samensmelt tot één geheel. De zaal smult ervan, er wordt steeds luid meegedaan als de voorstelling erom vraagt.

Educatie

Het middagje muzikale educatie is aan basisscholen aangeboden via Koepel, de organisatie die culturele instellingen verbindt met het onderwijs. Via een brochure biedt Koepel jaarlijks verschillende initiatieven zoals lespakketten, externe activiteiten en workshops. PR-dame Femke Nouws van Constantia licht toe dat zij ervoor gekozen hebben om deze theaterervaring gratis aan te bieden. Dat kost de vereniging natuurlijk wel wat, maar het hoort ook thuis in het kader van het 135-jarige bestaan van Constantia.

Tegen het einde van de voorstelling stelt Hangop de vraag: 'Wie zou er wel mee willen spelen in het orkest?' Vele handen gaan op. Dat is een mooi bruggetje om de workshop 'Ik speel muziek' te noemen, die 14 maart van start gaat.

Denise Joosen, docente van groep 4 aan D'n Overkant, is enthousiast: 'Ik zag de kinderen genieten! Ze deden ook goed mee en waren erg enthousiast. Veel willen zich graag opgeven voor woensdag! Ik vond dat ze het leuk en goed hebben gedaan; Huub presenteerde heel enthousiast, wat de kinderen aansprak. Een leuk concept om kinderen enthousiast en kennis te laten maken met Constantia.'

Terwijl de laatste leerlingen vertrekken en nieuwsgierig de meegegeven goodie-bag onderzoeken, is Femke in haar nopjes. 'Het is toch altijd een beetje afwachten hoe zo'n zaal reageert, maar dit was echt heel erg leuk. Zeker ook voor de leden van ons Klein Orkest en Opleidingsorkest, die minder vaak op het grote podium plaatsnemen'. Dat podium wordt inmiddels in rap tempo leeggehaald, terwijl de klanken van Carnaval Festival uit de Efteling nog naklinken.