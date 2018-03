Kind verzegelt tijdens het spelen per ongeluk stembus in Etten-Leur

Een kind dat met een van zijn ouders meegekomen was naar het stembureau deed al spelenderwijs het klepje dicht dat boven op de stembus zit en zorgt voor verzegeling van de gleuf waar de stemformulieren in gegooid moeten worden. De bus is daardoor niet meer bruikbaar.



In het Turfschip, waar rond het middaguur iets meer dan 400 mensen hun voorkeur heeft aangevinkt, betekent dat dat slechts twee bussen nog over zijn, waarvan een voor de formulieren van het referendum.



De in onbruik geraakte stembus zal vanavond uiteraard wel worden geleegd, maar met krap een uurtje formulieren zal het stemmen tellen vermoedelijk niet al te veel tijd in beslag nemen.