Kiezen uit honderden biertjes? 'Afgaan op je gevoel’

ETTEN-LEUR - Van verschillende soorten stout tot unieke primeurbiertjes, het Winterse Bierenfestival in Het Turfschip te Etten-Leur had het allemaal. Bezoekers konden met een proefglas langs de brouwers om te genieten van de dranken. Het festival werd afgelopen weekend voor het eerst georganiseerd.

Ski's aan de muren, slierten sneeuw en ijs hangend van de bar, her en der een sneeuwpop. Overal kleine stukjes decor om je onder te brengen in die winterse sferen. Maar het ging afgelopen zaterdag en zondag natuurlijk vooral om het bier. Overal staan bars met daarop flessen bier, tappen, bierviltjes van de brouwers, grote menukaarten met allerlei soorten brouwsels. En in het midden van deze taveerne staan stoelen en tafels zodat de bezoekers in alle rust kunnen genieten van het zelfgekozen drankje. Bezoekers zoals Leanne en Mark Hendrikx uit Etten-Leur.

Moeilijke keuze

"Ik zit aan de Coco, een trippeltje", zegt Leanne. "Het is heerlijk! Werd me aangeraden door de barman. Er waren nog maar een paar flesjes, zei hij, dus ik heb het maar snel genomen voor het op is. Ben heel benieuwd wat er nog meer te drinken is, al vind ik het nou al moeilijk om te kiezen... Gelukkig is mijn man van het biergilde, dus hij kan mij wel helpen sturen." Mark: "Nou ja, sturen... Je moet gewoon afgaan op je gevoel."

Hoewel er zaterdag volgens de organisatie 150 tot 175 man was, is het zondag aan het begin van de middag nog wat rustig. Leanne: "Had het ook wel wat drukker verwacht... Maar aan de andere kant is het ook wel weer fijn, zo kan je alles nog op je gemakje bekijken en proeven.”

Andere dagen

Een paar tafels verderop zit John Vrolijk (Etten-Leur) aan een Delirium X-mas. "Heel lekker. Er zitten veel bubbels in en smaakt ook vrij fris. Denk dat ik dit in de zomer ook zou kunnen drinken, al doet de naam je iets anders vermoeden. Het festival zelf is wel leuk, nog niet te druk dus je hoeft niet in de rij te staan voor je bier." Tafelgenoot Arjan van Ginneken uit Etten-Leur: "Ik had het feest zelf niet in het Sinterklaasweekend gepland, ik denk dat er anders veel meer mensen waren geweest."