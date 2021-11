Kieltje uit de mottenballen: tijd voor de elfde van de elfde in Etten-Leur én Zevenbergen

ETTEN-LEUR/ZEVENBERGEN - Weer kijken de organisatoren van het leutfeest in Etten en Leur onzeker naar de toekomst. Wat wel zeker is, is dat de Ettense S.C. de Stijloren op 12 november het carnavaleske startsein geven in hun huisresidentie Marktzicht.

De carnavalsliefhebber kan het kieltje uit de mottenballen halen en vanaf 20.00 uur een ouderwets gezellig leutfeestje bouwen. Zoals gewoonlijk worden ook de Prins en Jeugdprins(es) voor komend jaar gepresenteerd. Voordat er feest gevierd wordt, is aan de deur wel de corona-check.

Zaterdagmiddag is het tijd voor het volgende Ettense carnavalsritueel in het centrum bij café de Klomp en in ’t Hof van den Houte. Dan wordt het thema voor het 36ste MaandagMiddag-spektakel bekendgemaakt. ,,We weten nog niet precies hóe, maar dát we het thema bekendmaken, staat vast”, zegt secretaris Bastiaan Anink.

Thema

Of burgemeester Miranda de Vries met de Raad van Elf de polonaise danst en met de Prins der Stijloren het thema onthult, hangt af van de dan geldende corona-regels. Verder is het afwachten of KV Leurse Leut traditiegetrouw naar de eerste Ettense carnavalsavond gaat en op zaterdagavond 13 november zijn eigen Elluf Elluf bal viert in het Turfschip.

Zevenbergen

In Zevenbergen wordt de elfde van de elfde zaterdag vanaf 16 uur gevierd op de Markt. Wegens corona is voor een buitenlocatie gekozen en wordt er gefeest onder een overkapping die aan de zijkant open is.

Het feestterrein is met hekken afgezet, toegangsbewijzen zijn gratis. Er worden polsbandjes verstrekt op basis van QR-code en ID-bewijzen. ,,We zitten er qua controle bovenop. Niemand komt zonder toegangsbewijs binnen. Het wordt een mooi feestje”, aldus Frank Koppejan van Stichting Carnaval Zevenbergen.