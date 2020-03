‘Kie-wi, kie-wi, klinkt het boven de akker van de buurman’

Toch moet ik nog even geduld hebben met de voorjaarswerkzaamheden. Na weken van regen zijn de weilanden zompig en drassig. Het land is nog niet goed berijdbaar om te bemesten met de mestinjecteur. De kieviten hebben dat geduld blijkbaar niet. De tijd is aangebroken om een nestje te maken en eieren te leggen. Het nestje stelt overigens niet veel voor, een kuiltje en een paar strootjes is blijkbaar genoeg voor vier eieren.

Tijdens de broedtijd, die ongeveer vier weken duurt, vinden meestal de landwerkzaamheden plaats. Om deze nesten te beschermen tijdens de werkzaamheden, krijg ik hulp van de weidevogelvereniging. Vrijwilligers sporen de nesten op en leggen ze vast op een plattegrond van de boerderij. Als er dan werkzaamheden plaatsvinden, plaatst een vrijwilliger twee stokken in de rijrichting, één 2 meter voor het nest en één 2 meter na het nest. Zo is het voor de boer duidelijk waar het nest ligt en kan hij die ontwijken bij de landwerkzaamheden.

De kuikens lopen over het land en een grote buizerd heeft ze in de gaten

Een enkele keer is het noodzakelijk om het nest, met de eieren, even in een mandje te doen. Na een paar minuten leggen we ze voorzichtig weer terug. Als je dan vervolgens in de trekker stapt en verdergaat met het landwerk, komt het vrouwtje spoedig terug om verder te gaan met haar taak, het uitbroeden van de eieren.