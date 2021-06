Keuzes, keuzes: hoe vult Etten-Leur de kleinere kermis in?

,,Laten we ermee beginnen om eerlijk te zeggen: dit is niet de kermis waar je van droomt. Niet voor de exploitanten, niet voor de gemeente en misschien ook niet voor onze inwoners.” Om de coronamaatregelen te kunnen eerbiedigen is de kermis verplaatst naar het Brabantpark: een redelijk centrale locatie, waar beter zicht is op bezoekersstromen en ingrijpen bij drukte makkelijker is. Maar daar passen maar zo'n dertig attracties, terwijl er normaal zestig op de Ettense zomerkermis staan. Niet ideaal dus.

‘We maken er het beste van’

Desondanks overheerst een gevoel van blijdschap dat er weer íets mogelijk is, zegt de woordvoerder. ,,En uiteindelijk hoeven we niet heel vaak echt nee te verkopen, als gemeente.” Omdat de kermis dit keer kleiner is, is die voor de exploitanten van echt grote attracties minder aantrekkelijk: een aantal ‘vaste gasten’ hebben er daarom voor gekozen om de kermis in Etten-Leur dit keer over te slaan en zich elders in te schrijven voor een plek. ,,Daarnaast zijn er exploitanten die normaal met een aantal attracties hierheen komen en die nu maar een deel van hun kramen op kunnen stellen. Als je normaal met vijf attracties kunt komen en nu met twee is dat natuurlijk niet leuk, maar over het algemeen lijken exploitanten er het beste van te willen maken.”