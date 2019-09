Kerstvoorstelling Max Mini op de schop

Deze verandering is volgens Joosen ingrijpend voor het concert. De organisatie kan niet simpelweg dezelfde kerstvoorstelling opvoeren als die in het Trouwkerkje, deels vanwege technische veranderingen.



,,De Lambertuskerk is bijvoorbeeld veel groter dan het Trouwkerkje, daardoor heb je veel meer galm en echo. De akoestiek is echt anders. Daardoor moeten we ook anders kijken naar welke geluidsapparatuur we moeten inzetten, bijvoorbeeld."