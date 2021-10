Kerstcircus terug in Etten-Leur

video Automobi­list bekneld in wagen na botsing met vrachtwa­gen in Et­ten-Leur

11 oktober ETTEN-LEUR - Een automobilist is maandagmiddag bekneld geraakt in zijn wagen na een ongeval in Etten-Leur. De man kwam op de Zevenbergseweg in botsing met een vrachtwagen, waarna hij met zijn auto aan de andere kant van de weg terechtkwam.